Propaganda Live, porcheria contro Meloni: "Attivare lo stimolo ligneo", così massacra i ragazzi

Siamo a Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7, la puntata è quella di venerdì 6 ottobre. Una puntata dedicata in gran parte agli scontri di Torino avvenuti in settimana, una sorta di processo al governo e alla polizia che avrebbe aggredito e manganellato gli studenti "inermi", anche se quel che è accaduto in piazza diverge rispetto alla versione univoca che ci propongono Zoro e la sua claque.

Degli scontri di Torino ne parla anche il vignettista Makkox, nel suo consueto racconto per immagini, esplicito fin dal titolo: "Il paese dei manganelli". Tutto inizia in Consiglio dei ministri, dove Giorgia Meloni afferma: "Signori ministri vi ho convocati perché vi sono provvedimenti e leggi che vanno approvate per il bene del Paese, ma discuterli con voi ha poco senso perché mi date sempre ragione". E così ecco che in CdM tutti fanno a gara a darle ragione, appunto. Dunque lo sfogo di Meloni: "Che sconforto, così non mi aiutate a capire se sono dalla parte giusta della storia. Io ho bisogno di un test oggettivo".

E ancora, aggiunge il premier nell'interpretazione di Makkox: "Vedete colleghi, io ho questa teoria: se una certa gioventù mi contesta, significa che sono nel giusto". Tutto pronto per il "test oggettivo", dunque. Così appare "un giovane contestatore", fronteggiato da un poliziotto definito "attuatore di stimolo ligneo", con riferimento al manganello che impugna. E quando il giovane dice che sul decreto scuola "rilevo alcune criticità facilmente correggibili" ecco che Meloni ordina: "Attivare lo stimolo ligneo". E partono le manganellate in faccia. A quel punto il ragazzo sbrocca, insulta la premier e piovono altre manganellate. Dunque tocca al "prossimo", ragazzo da manganellare s'intende. E il poliziotto si lascia andare: "Il prossimo? A me se stanca il braccio". Ai posteri l'ardua sentenza sulla satira di Propaganda Live e Makkox.

