Myrta Merlino "cancella" Barbara d'Urso: occhio a questo filmato

Myrta Merlino sta facendo del suo meglio per alzare gli ascolti di Pomeriggio 5. Il compito che le è stato affidato non è semplice e tutti ne sono consapevoli a Mediaset: la giornalista sta provando a metterci del suo, ma non è facile risollevare un programma che già era in difficoltà e che comunque per quindici anni si è identificato in Barbara d’Urso. I dati di ascolto continuano a rimanere un po’ bassi, non riuscendo a garantire un buon traino a Caduta Libera, che per la verità è un’altra trasmissione che vive difficoltà proprie, non riuscendo a competere con Reazione a Catena.

La Merlino le sta provando un po’ tutte, il problema è che viene criticata per qualsiasi cosa. Dopo aver inizialmente provato a dare un taglio più giornalistico alla trasmissione, ultimamente sta rispolverando qualche argomento caro al Pomeriggio 5 dursiano. Nella scorsa puntata si è infatti parlato della vicenda del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, il cui patrimonio è stato speso in regali di lusso e versamenti a una famosa modella. Si tratta di un argomento che è stato trattato in parecchie puntate proprio dalla d’Urso: non a caso sono state mostrati dei filmati tratti proprio da Pomeriggio 5, facendo però molta attenzione a tagliare sempre la vecchia conduttrice.

Ovviamente questo dettaglio non è sfuggito agli utenti dei social, che per lo più hanno fatto ironia sulla scelta di tagliare la d’Urso. Inoltre c’è chi fa notare che Mediaset ha recentemente ringraziato in pubblico la Merlino, riconoscendole di aver dato una “impronta più giornalistica” a Pomeriggio 5: eppure soltanto ieri è andato in onda un servizio “dursiano” su un argomento già trattato tante volte. Per non parlare poi delle brutte scene che hanno visto protagonisti Andrea Piazzolla e Javier Rigau, che sul caso di Gina Lollobrigida si sono scannati in studio.