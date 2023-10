Belve, Wanna Marchi gela Raoul Bova: "Per carità"

11 ottobre 2023 a

Curioso siparietto quello andato in onda alla fine di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Nella puntata di ieri, la giornalista ha intervistato Stefania Nobile. Nel backstage, ad aspettare la figlia, c'era l'ex regina delle televendite Wanna Marchi. Quest'ultima, a intervista conclusa, ha raggiunto la Fagnani e le ha dato un proprio parere sulle puntate viste finora. Non risparmiando giudizi duri. La scenetta è andata in onda mentre sullo schermo scorrevano i titoli di coda.

"Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia", ha detto Wanna Marchi alla conduttrice. Poi è passata ai "bocciati": "L’attore invece non mi è piaciuto”. “Raoul Bova?”, le ha chiesto la Fagnani. E lei ha confermato: “Per carità!”. Anche se accaduto a fine puntata, nel backstage, il siparietto non è passato inosservato ai telespettatori, scatenando non pochi commenti sui social.

L'intervista della Fagnani a Stefania Nobile è stata piena di momenti tesi. Tra gli argomenti affrontati l’arresto, i metodi di vendita utilizzati da lei e dalla madre e degli aneddoti sulla vita privata. In particolare, la Nobile ha rivelato qualche dettaglio in merito al doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di Wanna. Tra gli ospiti della puntata di Belve ieri c'erano anche Emma Bonino e Federico Fashion Style.