Vespa costretto a condurre Porta a Porta da casa: "Ho il Covid, vi chiedo scusa"

Bruno Vespa non sarà in studio. Il conduttore di Rai 1 sarà costretto a condurre Porta a Porta da casa. "Vi chiedo scusa ma tre anni e mezzo di attesa oggi il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi", ha detto durante la registrazione e spiegando il motivo del suo collegamento da casa. Intanto il giornalista è reduce dall'intervista a Elly Schlein.

In occasione, la leader del Pd ha tranquillizzato: "Ho la responsabilità di guidare questa comunità politica perché è quello che mi hanno chiesto gli elettori alle primarie. Le discussioni interne sono normali in un partito, io piuttosto diffido dei partiti in cui non si discute mai. Ben venga la discussione, altrettanto ben venga la sintesi sui grandi temi come sanità pubblica, scuola pubblica, casa, emergenza climatica. Non c'è sensibilità all'interno del Pd che non si senta pienamente coinvolta".

Intanto Schlein non manca di cercare supporto anche tra le altre forze all'opposizione. A maggior ragione con le Europee alle porte: "Il Pd in tutti i territori che vanno al voto sta lavorando per favorire l'alleanza di tutte le forze che vogliono costruire un'alternativa alla destra". E ancora: "Continueremo - ha spiegato riferendosi in particolare al leader del M5S, Giuseppe Conte - ad avere un atteggiamento unitario, nelle nostre differenze. Che ci sono, perché altrimenti saremmo un partito unico. Stiamo costruendo, laddove possibile, le coalizioni per le prossime amministrative e per le prossime regionali. Come accaduto per l'Abruzzo".