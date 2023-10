Mario Giordano inchioda Beppe Sala: "Una follia di cui deve rispondere""

Roberto Tortora 12 ottobre 2023 a

Aggressioni, furti, incidenti e tanti altri pericoli quotidiani: la città di Milano è sempre più esposta a queste problematiche e a Fuori dal Coro, il talk politico di Rete 4, il conduttore Mario Giordano fa un duro attacco al sindaco Giuseppe Sala, dopo che questi si è rifiutato di rispondere sul tema alle domande dell’inviata della trasmissione.

Questa l’arringa di Giordano: “C’è una sottovalutazione del rischio a Milano, beh, il sindaco Sala anziché fare il maleducato, come ha fatto con la nostra inviata, dovrebbe imparare a rispondere, perché non deve rispondere a noi, ma deve rispondere a Maria e a tutte le persone come Maria che mentre vengono aggredite”. Il riferimento è alla giovane studentessa del Politecnico, vittima in estate di una tentata rapina notturna in Bovisa.

Giordano, poi, prosegue con la critica alle improbabili piste ciclabili del capoluogo lombardo, in particolare quella dell’incrocio tra corso Monforte e via Visconti di Modrone: “Queste persone vedono il sindaco Sala impegnato in queste opere, queste sono le piste ciclabili di Milano, che sembrano un rompicapo, sembrano una sciarada, sembrano una settimana enigmistica, non si capisce niente. Invece di occuparsi della sicurezza, si occupa di queste follie. Caro sindaco Sala – conclude il conduttore di Fuori dal Coro - ammetta il suo errore e con umiltà provi a rispondere alle domande, perché questa situazione d'insicurezza è una situazione molto grave, soprattutto in questi giorni in cui ci sentiamo tutti ostaggi”.

È di qualche giorno fa, infine, la disavventura dell’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca, che si è ritrovato con il lunotto posteriore della sua auto sfondato ed il suo personal computer rubato in pieno centro a Milano. In un video sui social, Ciocca ha chiesto le dimissioni del sindaco e ha esclamato: “Questa è la capitale della delinquenza e dell’incazzatura”.