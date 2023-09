Fuori dal Coro, scandalo-Anci: chi guadagna 100mila euro in più rispetto a Mattarella

29 settembre 2023 a

Un'inchiesta che farà discutere. Un'inchiesta proposta a Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, nel corso della puntata di mercoledì 27 settembre. Fari puntati infatti sui famigerati stipendi d'oro di cui godono i dirigenti Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il cui guadagno annuo ammonta a circa 282mila euro. Uno gruzzoletto niente male, soprattutto se si considera che il presidente della Repubblica ne percepisce 179mila. "Sono questi gli stipendi, le assicuro che si tratta di un lavoro molto complicato" ha commentato Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci.

"Non potete paragonare il mio lavoro con quello di un sindaco, facciamo un lavoro completamente diverso. Non faccio un'ora di ferie in 365 giorni mi creda", ha proseguito la dirigente il cui stipendio si aggira intorno ai 208.600 euro, ai quali vengono aggiunti 25mila euro di premio produzione e 24mila euro di indennità annua. Finita? Non proprio: mettiamoci altri 25mila euro concessi una tantum. Il totale? Fanno la bellezza di 282mila euro annui.

Al secondo posto della classifica dei dirigenti più pagati troviamo Patrizia Minnelli, fedelissima segreteria dell'ex presidente dell'associazione ed ex sindaco di Catania, Enzo Bianco. Oggi è capo dell'area marketing e cura le relazioni esterne dell'associazione. "Questa è violazione della privacy, se volete parlare con me prendete appuntamento con l'ufficio stampa", ha commentato la dirigente il cui stipendio base è di 168.500 euro. Poi aggiungere il premio-produzione di 71.500 euro e i 25mila euro dati una tantum. Il totale schizza a ben 265mila euro l'anno.