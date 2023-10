Fuori dal coro, abusivo totale con vista Colosseo: svelato lo scandalo, chi è quest'uomo

05 ottobre 2023 a

a

a

Il problema delle occupazioni abusive in Italia sembra irrisolvibile. Una volta che una casa è stata occupata diventa una missione praticamente impossibile riuscire a liberarla. Fuori dal coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4, da tempo si occupa ormai di questo argomento, mostrando servizi che fanno vedere ai telespettatori la situazione. Nell'ultima puntata, andata in onda ieri sera, 4 ottobre, è stato trasmesso un inquietante servizio di Natascha Farinelli.

L'abusivo totale con la casa vista Colosseo



Servizio di Natasha Farinelli a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/wTBocwxAUd — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 4, 2023

"Vi piacerebbe vivere in una casetta all'interno di una delle ville storiche più belle di Roma? Oppure in un appartemento vista Colosseo? Non ve la potete permettere? Fate come loro". Esordisce così l'inviata di Fuori dal coro che mostra due esempi di abusivismo totale a Roma. La persona che vive nella casetta che era del custode della villa storica romana, spiega: "Ci sono i pro e i contro signora, ci sono i cittadini che vengono a frequentare la villa che non sono tutti educati". Quindi si sente dire al telefono: "Noi siamo dentro e resteremo dentro".

"Le batterie e l'incendio del pullman". Mestre, Paragone: cosa non torna | Video

Il servizio di Natasha Farinelli pubblicato sulla pagina Twitter di Fuori dal Coro ha scatenato il popolo social. "Gualtieri è troppo occupato nell'installazione delle telecamere per la nuova ztl! Non può perdere tempo con queste caz***". E ancora, si legge: "Veramente assurdo tutto questo... In Italia la legge veramente è fatta rispettare col ....". "Ci pensa Gualtieri", commenta un altro. "In questa 'nazione' ognuno può fare quello che vuole. Non c'è legge che venga fatta rispettare".