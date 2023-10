Israele, Emma Bonino: "Soprattutto gli americani, ma questo lo dico io"

16 ottobre 2023 a

"C'è in corso un'operazione diplomatica per convincere l'Egitto ad aprire il valico per far uscire gli ostaggi stranieri, soprattutto americani - ma questo lo dico io -, e per far entrare il convoglio umanitario": Emma Bonino lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. Il riferimento è al valico di Rafah, che si trova tra Gaza e Il Cairo. Nelle scorse ore il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, citato dal Guardian, ha detto che il governo israeliano deve ancora decidere se consentire oppure no l'apertura del passaggio. Poi ha precisato che Il Cairo vorrebbe tenerlo aperto. "La cosa si sblocca, non si sblocca... Non ho capito bene - ha continuato la Bonino -. Ma è in corso una grande operazione diplomatica degli Stati Uniti e di Blinken, che sta girando per la regione io credo innanzitutto per assicurarsi che gli Stati arabi, compreso l'Iran e gli Hezbollah, non entrino nella partita".

Qui l'intervento di Emma Bonino a Tagadà

Il Segretario di Stato degli Usa Antony Blinken, in effetti, è tornato oggi in Israele per incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il quale gli ha fornito degli aggiornamenti sulla situazione sul campo, secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento di stato americano Matthew Miller. Blinken "ha sottolineato il suo fermo sostegno al diritto di Israele di difendersi dal terrorismo di Hamas e ha riaffermato la determinazione degli Stati Uniti a fornire al governo israeliano ciò di cui ha bisogno per proteggere i suoi cittadini". Durante l'incontro col primo ministro israeliano, si è discusso anche "dello stretto coordinamento degli Stati Uniti con le Nazioni Unite e i partner regionali per facilitare la fornitura di aiuti umanitari ai civili" e dell'impegno Usa "per il rilascio rapido e sicuro di coloro che sono tenuti in ostaggio da Hamas".