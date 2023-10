Belve, Antonio Conte a luci rosse: "Bisogna essere passivi"

16 ottobre 2023 a

È un Antonio Conte senza freni quello ospite di Belve. L'allenatore non si è sottratto alle domande di Francesca Fagnani, neppure a quelle più private. Nella puntata in onda martedì 17 ottobre su Rai 2, la conduttrice lo ha incalzato ricordando sue vecchie dichiarazioni. "In periodo di competizione, il rapporto sessuale non deve durare a lungo, bisogna fare il minore sforzo possibile, quindi restando sotto la partner", sono state le sue parole con Fagnani che a quel punto ha rincarato la dose: "Lei suggerisce proprio tempi, posizioni…".

"Avendo un trascorso da calciatore, ho delle esperienze pratiche e posso trasferirle. Non è che uno può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell'imminenza della partita il consiglio è fare il minimo sforzo possibile. A quanto corrisponde? Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, quindi l'altra parte deve essere molto attiva", ha spiegato prima di aggiungere: "Consiglio di farlo con la propria moglie, così non si è costretti a fare prestazioni delle eccezionali".

Tornando al calcio, l'ex Ct dell'Italia ha ammesso di aver ricevuto, proprio come Roberto Mancini, un'offerta dall'Arabia Saudita: "Cosa avrei fatto al suo posto? Stando ai giornali, l'Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anch'io. Ho rifiutato. Se avrei lasciato la Nazionale? Penso che Mancini abbia fatto qualcosa di storico vincendo l'Europeo. Poi c'è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali… Sono delle situazioni che lasciano delle ferite. Anche per me sarebbe stata durissima riprendermi. Ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via".