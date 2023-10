Myrta Merlino, "dicevano che ero stata arrestata": il racconto spiazza tutti

19 ottobre 2023 a

a

a

Le truffe in rete sono purtroppo sempre più diffuse ed è facile cadere in trappola. Ecco perché Myrta Merlino ha deciso di dedicare spazio al delicato argomento nel corso della puntata di giovedì 19 ottobre di Pomeriggio Cinque. La padrona di casa ha svelato di essere finita lei stessa al centro di una truffa: “Ne girano tante, pensate che anche io mi sono trovata al centro di una truffa”. E purtroppo spesso anche denunciando tutto alle forze dell’ordine non si riesce a risalire agli autori.

Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale

“La mia è una cosa davvero ridicola - ha spiegato la Merlino - perché uscivano delle notizie mirabolanti. Avevano detto pure che ero stata arrestata”. Ovviamente si trattava di una notizia falsa, messa lì in rete appunto per sfruttare la popolarità della conduttrice e spingere gli utenti a cliccare, salvo poi ritrovarsi su ben altri siti. “Ovviamente una persona è incuriosita e ci clicca sopra - ha continuato la padrona di casa - che è successo a Myrta Merlino? E ti trovi in dei siti pericolosissimi di criptovalute”. Oltre alla conduttrice, altri personaggi famosi hanno questo problema: molti neanche se ne rendono conto che la loro immagine viene sfruttata per mettere in atto delle vere e proprie truffe.

"Assomigli tanto a qualcuno": Barbara D'Urso, questa foto solleva il caso | Guarda

La Merlino ha colto l’occasione per lanciare un avvertimento a tutti i telespettatori, assicurando che ogni notizia assurda che si trova online sul suo conto è del tutto falsa: “Non cliccate, non ci andate perché mi diceva la polizia postale che questi qui hanno delle società all’estero e non si riesce a scoprire da dove partono, quindi è pericoloso”. Chiuso il capitolo sulle truffe, la Merlino ha lanciato la pubblicità e poi al rientro in studio ha alleggerito l’atmosfera, dedicandosi alle anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello.