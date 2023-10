Michele Serra, "andassero loro a Gaza": la sparata sulla guerra tra Israele e Hamas

20 ottobre 2023 a

"Andassero loro a Gaza, comodo soffiare sul fuoco dalla scrivania". Michele Serra si allinea alla dottrina Corrado Formigli e attacca, in collegamento a Piazzapulita su La7, i cosiddetti "giornali delle destre", che chiedono a Israele, parola del conduttore, "di entrare a Gaza e ammazzare tutti quelli di Hamas".

Lo storico editorialista di Repubblica, quello della rubrica L'Amaca, il simbolo del radical-chicchismo da salotto che tanto piace a Fabio Fazio e al Pd, che accusa ai colleghi di parlare dal caldo delle loro redazioni. Tutto abbastanza surreale, ma tutto sommato anche questo rientra nelle dinamiche strabiche del conflitto tra Israele e i tagliagole islamici.

"Ci sono persone che rischiano di prendersi una bomba in testa, persone che sono state sgozzate, ragazzi al rave party massacrati come al Bataclan a Parigi, capi religiosi che dicono che bisogna uccidere gli infedeli. E dall'altra parte rabbini ultra-ortodossi che pensano che i confini di Israele siano già scritti nel Pentateuco. Con quale faccia aggiungiamo la nostra miserabile pietruzza a questa specie di frana spaventosa che sta insanguinando mezzo mondo?". Quindi dopo le sparate contro la stampa, la stilettata politica di Mister Amaca: "Con la destra che ci ritroviamo, che Dio preservi Crosetto". Una valanga di critiche, al confine sottile con l'offesa, salutata da Formigli con un sorriso compiaciuto.

C'è spazio anche per la polemica su Gigi Hadid, la supermodella americana di origini palestinesi che ha criticato Israele per la reazione a Gaza. "Il governo israeliano le ha risposto... Il sito ufficiale di uno Stato che si è messo a battibeccare con una modella, ma come può? Ma a chi è stato affidato? Qualcosa ci sta decisamente sfuggendo di mano".