Dritto e Rovescio, Renzi affonda la sinistra: "Chi deve chiedere scusa per il missile di Gaza"

20 ottobre 2023 a

a

a

Su Israele Matteo Renzi non risparmia la sinistra. Ospite di Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 19 ottobre su La7, il leader di Italia Viva denuncia "uno strisciante antisemitismo nella sinistra europea che io credo si debba tutti insieme combattere". Un esempio? L'attacco all'ospedale di Gaza. Qui - prosegue nello studio di Paolo Del Debbio - tanta sinistra che ha sempre dato colpa a Israele di tutto, un minuto dopo il missile e la protesta di Hamas, ha detto 'Israele ha bombardato'".

Eppure, "con le tecnologie questi giochini di questa propaganda non funzionano più". Il motivo a detta dell'ex premier "è evidente ormai a tutti: quello non era un razzo di Israele, ma della jihad, della guerra islamica. Perché quei radical chic, talvolta fighetti, di sinistra, che danno sempre la colpa a Israele, non hanno il coraggio di chiedere scusa per quello che hanno detto? Non è stato Israele a bombardare l'ospedale. C'è una sinistra che ha sempre visto in Israele un nemico".

"Un tradimento": come gode Calenda, Renzi inchiodato dall'ex fedelissimo

Insomma, Renzi condanna senza sé e senza ma Hamas. "Quello che ha fatto a quelle persone - prosegue - è la cosa più vicina al nazismo degli ultimi 80 anni in questo pianeta. Quello che hanno fatto è stata una scelta premeditata. Questi fanatisti estremisti terroristi odiano la vita". La sua soluzione? "Anche io sono per lo stato palestinese, l'ho detto da presidente del Consiglio al Parlamento israeliano. Chi è contro l'idea di 'due popoli e due stati' non è Israele, ma i terroristi islamici, che hanno fatto male alla causa palestinese. Hamas è il male, è terrorismo, è morte".