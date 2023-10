Antonio Ricci rompe il silenzio: "Un giorno Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere"

20 ottobre 2023 a

a

a

Antonio Ricci rompe il silenzio dopo gli audio su Andrea Giambruno diffusi da Striscia la Notizia. "Meloni - ha detto l'autore del tg satirico di Canale 5 -, un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere". Le dichiarazioni rilasciate all'Ansa arrivano dopo l'annuncio di Giorgia Meloni sulla fine della relazione con il giornalista Mediaset. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui - ha scritto di prima mattina sui social -. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo".

Poi l'attacco alla sinistra che in questi mesi di governo ha tentato in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Meloni choc, "con Giambruno finisce qui". Terremoto dopo i fuorionda di Striscia. "Cosa dico a chi sperava di indebolirmi"

Nel frattempo, in questi giorni, Striscia ha diffuso alcuni audio fuorionda del conduttore durante le puntate del suo Diario del giorno su Rete 4. Nel servizio mandato in onda dalla trasmissione di Ricci, Giambruno pronunciava frasi scomode e doppisensi.