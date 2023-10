Verissimo, Mauro Corona rivela: "Ho ripreso a bere"

21 ottobre 2023 a

L'alcol? Come un morso di vipera "che non ti lascia più": Mauro Corona lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Lo scrittore, in collegamento con il programma, ha detto: "Non si esce, si può solo sospendere". Poi ha raccontato: "Sono stato 5 anni senza bere, ero sereno. Non felice, sereno. Questo serpente era lì, ho ripreso a bere e sono andato avanti fino a 2-3 anni fa e ho sospeso. Ho smesso senza aiuto di nessuno, ho una volontà di ghisa. Ho smesso per 2 anni, stavo bene davvero. Poi, più di un anno fa ho ripreso".

Corona ha spiegato comunque che, per il momento, questo problema non gli impedisce di compiere le sue attività preferite, come l'alpinismo. "Quando torno, però, invece di andare a casa, vado al bar", ha detto lo scrittore, che ha ammesso di aver scritto il suo nuovo libro, intitolato "Le altalene" e pubblicato da Mondadori il 5 settembre scorso, proprio per questo motivo. Infine ha lanciato un appello alla conduttrice: "Toffanina, mi hanno detto che lei è la moglie di Pier Silvio... Dica a Pier Silvio se può farci avere le reti Mediaset nelle piccole comunità... Nei paesini c'è più bisogno, l'inverno guardano la televisione e sotto i 400 abitanti non si ha diritto di vedere le reti Mediaset". In cambio Corona ha ottenuto la massima disponibilità da parte della Toffanin.