Verissimo, dramma-Basciano: "Quanti chili ho perso", poi il pianto disperato

"Sono innamorato perso di lei. Ho perso 9 chili in due mesi. La amo": l'ex gieffino Alessandro Basciano lo ha detto piangendo nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, riferendosi alla sua ex, Sophie Codegoni. I due, che hanno avuto una bimba insieme, ora non sarebbero più una coppia e, stando alla versione dei fatti raccontata da Basciano, la colpa non sarebbe tutta sua.

"Ho visto l'intervista di Sophie - ha detto Alessandro riferendosi all’ospitata della Codegoni della settimana scorsa sempre aVerissimo -. Siamo nati sotto i riflettori, ti chiedono nel dettaglio anche determinate cose, ma i panni sporchi si lavano in casa propria". Basciano, poi, ha deciso di raccontare la sua verità, smentendo le parole della ex. Parlando del suo viaggio a Ibiza con un'altra ragazza, in particolare, ha raccontato: "Sono andato a Ibiza, ero lì per lavoro, quest'altra ragazza esiste ma non è venuta con me, è stata invitata dal mio booking manager che ha conosciuto precedentemente questa ragazza. Non è una mia ex, ma ci ho avuto a che fare in passato". Su quanto effettivamente detto alla Codegoni ha precisato: "Le ho mentito dicendole che era una turista, perché so che era ambiguo se mi fossi trovato in aeroporto con una persona con cui avevo avuto a che fare in passato. Ma non ho tradito Sophie".

"L'altra le ha mandato le foto, ma erano premeditate, non abbiamo dormito insieme a Ibiza - ha continuato Basciano -. Ho sbagliato, perché non ci sarebbe dovuta essere, è vero, ma non ci ho fatto niente". Secondo lui ci sarebbero "terze persone che plagiano Sophie, tifano per farci lasciare. Ho visto chat con stregoni che le dicevano che io ero con altre o anche cartomanti a cui Sophie si è rivolta".