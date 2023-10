Che tempo che fa, un massacro per Elly Schlein? Tam-tam su Vincenzo De Luca

22 ottobre 2023 a

Tutto pronto per la seconda puntata della stagione di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che si è trasferito su Nove. Puntata attesissima e probabile epicentro di nuove polemiche: già, ci sarà Patrick Zaki, l'attivista egiziano che si è distinto per le opinioni su Israele e, in particolare, su Neatnyahu, definito "serial killer". Parole che hanno convinto Fazio a far slittare, seppur di una sola settimana, l'ospitata dell'attivista, presente in studio oggi, domenica 22 ottobre.

Ma Zaki ovviamente non sarà l'unico ospite di Fabio Fazio. A Che tempo che fa, infatti, ecco anche il ritorno di Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania, l'istrionico "mister lanciafiamme". Un'ospitata per presentare il suo nuovo libro, dal titolo chiarissimo: Nonostante il Pd, edizioni Piemme.

Un volume in cui De Luca critica aspramente il suo stesso partito e, in particolare, Elly Schlein, la leader con cui i rapporti sono da sempre ai minimi termini. Si pensi che De Luca, nelle ultime ore, ha più volte ribadito di ritenere "demenziale" il fatto che i dem abbiano eletto alle primarie un leader esterno al partito, ovvero la Schlein.

Lecito insomma attendersi che a Che tempo che fa il governatore si spenda in nuovi e durissimi attacchi alla Schlein. Parlando del suo libro, tutto dedicato al Pd post-pandemia, De Luca ha spiegato: "Al Pd parlo con il linguaggio mio, non con le parole figlie del parassitismo, delle cooptazioni, e delle miserie personali, non essendo io debitore di nulla a nessuno; anzi, avendo fatto quello che ho fatto, non grazie al partito (quale che ne fosse il nome), ma nonostante il partito, da sempre", ha concluso un agguerritissimo Vincenzo De Luca.