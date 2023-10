Le Iene, il doloroso addio: "Ciao Carlo", Nina Palmeri commuove tutti

23 ottobre 2023 a

"Ciao Carlo. La famiglia de Le Iene abbraccia tutti quelli che ti hanno voluto bene": il programma di Italia 1 saluta così Carlo Gilardi, l'ex professore di 92 anni rinchiuso in una rsa contro la sua volontà. Un uomo in difficoltà per cui Le Iene si sono sempre battute. "Ve lo dico senza troppi giri di parole - ha esordito la Iena Nina Palmieri in un video pubblicato sui social -. Poche ore fa è spirato nell'hospice dove era stato ricoverato da circa tre settimane, Carlo Gilardi, perché le sue condizioni di salute si erano molto aggravate".

"Quello che noi speriamo - ha proseguito la Palmieri - è che almeno in questi ultimi tempi gli sia arrivato tutto l'amore, l'affetto e il sostegno di tutti noi che abbiamo tifato per lui, sofferto per lui, lo abbiamo sostenuto in questa sua battaglia". L'inviata del noto programma di Italia 1, poi, ha affermato che la battaglia continuerà: "Come abbiamo promesso a lui non ci fermeremo, non staremo zitti, non smetteremo mai di lottare per i diritti delle persone come Carlo, che purtroppo sono tante". Infine l'ultimo saluto al signor Gilardi: "Ciao Carlo, è stato un onore aver sfiorato la tua anima buona e rara e aver potuto raccontare la tua incredibile storia. Ci mancherai tanto".