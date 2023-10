Meloni, la frase rubata mentre parla in Aula: "Li hai asfaltati"

28 ottobre 2023 a

a

a

Con la solita modalità di Diego Bianchi, anche la puntata di ieri sera 27 ottobre di Propaganda Live, su La7, incentrata sulla stretta attualità e in particolare sulla politica con il primo anno del governo di Giorgia Meloni, la premier è finita nel mirino della trasmissione. Il tono di (falsa) superiorità e ironia ha caratterizzato la carrellata dei primi 365 giorni di Meloni presidente del Consiglio.

A un certo punto, quindi, il conduttore ha mostrato il discorso della premier in Parlamento del 25 ottobre.

"Ho chiamato la Meloni". Elly Schlein, le frasi "rubate" in ascensore

"La maggioranza è compatta, fatevene una ragione", tuona la Meloni. "Vi vedo nervosi, non capisco perché siete nervosi... Vi sto dicendo la strategia, è un anno che governo, ne farò altri quattro e alla fine chiederò agli italiani cosa ne pensano, perché la democrazia funziona così", dice la presidente del Consiglio, rivolta ai banchi di centrosinistra. Poi ironizza: "Non dovete essere nervosi perché il Governo sta andando male e sta per arrivare il vostro turno".

"Nessuna sfuriata": Giorgia Meloni smonta con due parole la balla della sinistra

Quindi Diego Bianchi osserva che ad un certo punto, mentre la Meloni fa una breve pausa, qualcuno le dice: "Li hai asfaltati". Sul momento non si capisce chi è stato a pronunciare questa frase ma poi la telecamera inquadra Raffaele Fitto che è seduto alla destra della presidente.