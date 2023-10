Nicola Porro, lo sfogo a Stasera Italia: "Sapete cosa è successo a Hebron?"

30 ottobre 2023 a

Nicola Porro non usa giri di parole. A "Stasera Italia" mette nel mirino la Columbia University dove una associazione per i diritti Lgbtq ha escluso i "sionisti" da un evento cinematografico. Porro pone l'accento sul caos che si sta generando in quelle forme di protesta contro lo Stato ebraico portate avanti soprattutto da una certa parte della sinistra e da alcuni ambienti studenteschi universitari.

E di fatto escludere gli ebrei da un evento cinematografico non solo è un gesto che va contro la libertà di espressione ma è anche stupido. Infatti Porro sottolinea come i diritti per gli omosessuali siano più tutelati ad esempio in Israele che in Palestina. Una considerazione semplice ma che a quanto pare non fa breccia nell'intellighenzia che ad esempio alberga tra i corridoi di una delle più prestigiose università americane.

E lo stesso Porro cita un precedente che dovrebbe far ricredere chi, nel nome dei diritti Lgbtq, mette nel mirino Israele. Qualche tempo fa a Hebron un ragazzo è stato ucciso in modo barbaro perché aveva una sola colpa: essere omosessuale. Ebbene è questa la battaglia che Israele sta combattendo. Di mezzo non ci sono solo il campo militare, i tank e i tunnel di Hamas, qui c'è di mezzo la civiltà dell'Occidente contro quella dei tagliagole. Ma a quanto pare qualcuno non vuol capire. E così preferisce escludere i "sionisti" per sposare la causa di chi ha deciso di cancellare dalle mappe geografiche lo Stato ebraico.

