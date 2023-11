È sempre Cartabianca, Cacciari: "Hamas non può essere distrutta, dove si riprodurrà"

01 novembre 2023 a

A È sempre Cartabianca, da Bianca Berlinguer su Rete 4, nella puntata del 31 ottobre, la discussione sulla guerra tra Israele e Hamas, nella giornata caratterizzata dal raid sul campo profughi di Jabaliya, si infiamma con toni altissimi e insulti, mentre la conduttrice cerca di riportare la calma tra i suoi ospiti.

"Siccome Hamas lancia i razzi, Israele allora deve radere al suolo la Striscia di Gaza. È una strategia per dementi, questo non farà che spingere il mondo islamico verso l'estremismo. È una strategia sbagliata per la sicurezza di Israele. Siete dei dementi. Lei è un demente, è un nemico di Israele", sbotta Massimo Cacciari replicando alle parole di Alessandro Sallusti che approva la linea di Israele. "Lei vive a Venezia, sono 700 anni che non bombardano Venezia", ribatte il giornalista, scatenando la nuova reazione del filosofo: "Demente! Taci! Vai a quel paese!".

Secondo Cacciari "Hamas non potrà essere distrutto sul campo, si riprodurrà altrove. Questa è la grande preoccupazione degli Stati Uniti: un'azione militare di questo calibro innescherà fenomeni terroristici globali, sempre meno controllabili. I paesi occidentali non sanno che pesci prendere", osserva ancora il filosofo.

"Ci sarà qualcuno che racconterà la storia politica del premier israeliano Netanyahu? Qual era la sua posizione nei confronti dei colloqui di Oslo? Netanyahu è l'espressione di una politica israeliana sempre contraria all'accordo con i palestinesi. Hamas dall'altra parte persegue una politica del tutto irrealistica, con l'obiettivo della distruzione di Israele: questo condanna a grandi sofferenze soprattutto il proprio popolo", conclude Massimo Cacciari.