Elsa Fornero offende Salvini e Giannini ride: beccato dalla regia di DiMartedì

Si parla di pensioni da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 31 ottobre e in studio c'è Elsa Fornero che ha realizzato la riforma più odiata dagli italiani. Il conduttore manda quindi in onda una vecchia clip di Matteo Salvini che ripete le parole dell'ex ministro: "Sono uno scemo, un piccolo uomo, un ignorante secondo la Fornero".

"Lui ha citato il piccolo uomo ma la mia è stata una reazione a una sua dichiarazione come al solito molto elegante nei miei confronti", cerca di chiarire l'ex ministro. Ora è "più difficile andare in pensione ma Salvini non se ne accorge neanche". Battuta che fa molto sorridere il leader di Azione Carlo Calenda e Massimo Giannini.

La Fornero poi prosegue nel suo attacco al vice premier e leader della Lega: "In questi giorni lui ha combattuto per quota 103". Ma il concetto, sottolinea la professoressa è che "se volete quota 103, ve la pagate. Non è una conquista. E questa è la buona politica? Per carità, che Dio ce ne scampi"

Tra le misure più contestate della manovra c’è sicuramente il capitolo pensioni, con la parziale marcia indietro verso una quota 103 con paletti più rigidi. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica del testo, la misura porterebbe fuori dal mercato del lavoro circa 17mila persone nel 2024, arrivando a 25mila nel 2025 per scendere poi a 3mila nel 2026.