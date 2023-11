Di Cesare contro Di Battista, rissa a DiMartedì: "Odio contro Israele, vergognati"

01 novembre 2023 a

"Il tuo odio anti-ebraico è tremendo, gravissimo anche nei termini che tu usi". La professoressa Donatella Di Cesare, in studio da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, si rivolge direttamente ad Alessandro Di Battista, seduto di fronte a lei, con toni furiosi, durissimi.

Il tema, ovviamente, è la guerra tra Israele e Hamas. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, proprio come in occasione del conflitto tra Ucraina e Russia, si piazza alla "opposizione" in odor di anti-Occidentalismo. Stavolta però, non c'è solo il dualismo Stati Uniti-Mosca, la questione è assai più delicata e sensibile perché entra in ballo la critica (legittima) alle politiche di Israele che rischia però di trasformarsi molto velocemente in anti-sionismo prima e anti-semitismo poi.

Proprio a questo fa riferimento la Di Cesare. "Dai la stura nello spazio pubblico a un odio vergognoso, come quello che c'è stato nella manifestazione", accusa. Italo Bocchino, anche lui in studio, applaude platealmente in segno di consenso. Qualche tempo fa l'ex An aveva a sua volta polemizzato con Di Battista chiedendogli: "Devi dire da che parte stai: Israele o Hamas?".



Dibba ascolta in silenzio poi prova a difendersi: "Per me è importante tenere il punto. Save the Children: a Gaza un bambino morto ogni 10 minuti". "Ma io questo l'ho detto", lo interrompe subito la Di Cesare. "Sto par-lan-do. Un po' di educazione. Dichiarazione del presidente Lula, di sinistra un tempo sostenuto dalla professoressa: il problema è che non è una guerra ma un genocidio". "Tu demonizzi Israele", protesta la Di Cesare.

"Se non fate parlare non avete argomentazioni", sibila l'ex grillino, glaciale. "Mi meraviglia la professoressa che di fronte a una strage in un campo profughi di 400 persone stia citando un ragazzo che ha strappato una bandiera di Israele. Si vergogni!". "Questo è complottismo anti-ebraico vergognoso e delegittimi l'esistenza di Israele", punta l'indice la Di Cesare, con Floris costretto a interrompere l'infuocato scambio di vedute.