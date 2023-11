DiMartedì, Magliaro contesta i sondaggi. La reazione di Floris

01 novembre 2023 a

La manovra incendia il dibattito da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 31 ottobre. Ad un certo punto il conduttore manda in onda un sondaggio proprio sulla manovra che fa infuriare Massimo Magliaro.

La domanda agli intervistati è la seguente: "La manovra rende più difficile andare in pensione prima. Quale affermazione condivide maggiormente?". Risponde "sono deluso, un governo di destra dovrebbe trovare altre soluzioni", il 61 per cento degli intervistati. Il 29 per cento sostiene invece che "è giusto così, non c'erano altre soluzioni" e il 10 per cento "non sa o non indica".

Quindi Magliaro contesta questi risultati: "Questa è l'opinione di 500 persone, su...". E Giovanni Floris risponde con una battuta: "È un metodo scientifico, non si possono intervistare tutti gli italiani...".

Ospite di Floris anche Elsa Fornero che offende di nuovo Matteo Salvini sulle pensioni: "Lui ha citato il piccolo uomo ma la mia è stata una reazione a una sua dichiarazione come al solito molto elegante nei miei confronti", cerca di chiarire l'ex ministro. Ora è "più difficile andare in pensione ma Salvini non se ne accorge neanche". Battuta che fa molto sorridere il leader di Azione Carlo Calenda e Massimo Giannini.