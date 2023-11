Fuori dal coro, la giornalista di Giordano presa in ostaggio dalla ladra di case

02 novembre 2023 a

Sono veri e propri "ladri di case". Occupano quelle dei legittimi proprietari e rendono la loro vita un inferno. A Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4, nella puntata andata in onda ieri sera 1 novembre, si è parlato del caso sconvolgente di questa donna costretta a vivere in casa propria con l'occupante.

Debora, romana, racconta: "Era una conoscente, era in difficoltà e l'ho ospitata per qualche giorno. Ma lei non se n'è più andata via. È qui dal 2021". Addirittura, l'occupante ha cambiato la serratura nel momento in cui la legittima proprietaria si era dovuta allontanare per assistere un parente.

L'inviata di Fuori dal Coro, Natasha Farinelli, arrivata nell'appartamento per parlare con l'occupante è stata addirittura presa in ostaggio". Non voleva più fare uscire la giornalista. "È un sequestro di persona", tuona Mario Giordano. L'occupante, lei, chiama addirittura i carabinieri. "Stai ferma lì. Ecco l'occupante", dice il conduttore sconvolto. "Se ne vedono di tutti i colori...".