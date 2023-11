Nicola Porro,schiaffo all'Onu: "Perché Israele ha bombardato Jabila"

Roberto Tortora 03 novembre 2023 a

a

a

Duro attacco di Nicola Porro all’Onu nell’editoriale per Stasera Italia, programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Porro ce l’ha con chi ancora giustifica le azioni di Hamas, negando l’evidenza e cioè che i primi carcerieri dei palestinesi sono proprio quei terroristi, che si stanno facendo scudo dei propri concittadini per resistere agli assalti nemici.

Queste le parole del giornalista: "La parola magica e anche tragica, nel momento in cui Netanyahu dice di essere arrivato al culmine dell'offensiva a Gaza City, e aspettiamo cosa dirà il capo di Hezbollah, cioè la fazione militare che c'è nel nord di Israele, sostanzialmente nel sud del Libano e che potrebbe cambiare le sorti della guerra, la parola chiave è crimini di guerra. Il motivo è che ne stanno parlando non soltanto le piazze e i vostri vicini di casa, ma ne stanno parlando anche istituzioni che dovrebbero essere super partes come l'Onu”.

In questo breve tweet, infatti, c’è la posizione delle Nazioni Unite: “A seguito degli attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia, temiamo seriamente che si tratti di attacchi sproporzionati che potrebbero equivalere a crimini di guerra”.

"Perché i russi l'hanno fatto uscire ora. Sapete cos'è successo oggi?". Porro, la bomba sullo "scherzo" alla Meloni | Video



Questo, invece, il pensiero di Nicola Porro: “Noi abbiamo definito questo come doppia morale su Israele e ne abbiamo qualche prova. Da una parte c'è una democrazia e dall'altra un'organizzazione terroristica. Quando si parla del campo profughi di Jabalia – spiega il conduttore di Stasera Italia - anche su questo qualche dubbio ce lo poniamo. È un campo profughi o è un quartiere di Gaza? È un quartiere di Gaza e lì c'erano terroristi che avevano partecipato alle operazioni del 7 ottobre? Sì. Ci saranno vittime civili. Sì ci saranno vittime civili. Molto probabilmente ci saranno vittime civili. Tutto questo giustifica quello che ha detto l'Alto commissario delle Nazioni Unite?”.