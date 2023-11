Studio Aperto, pessime notizie per Zerocalcare: ecco il servizio più visto in assoluto

Klaus Davi 06 novembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SCENDE (Zerocalcare)

La surreale vicenda di Zerocalcare-Lucca comics un esempio platico di scollamento tra intellettuali radical chic e paese reale. L’autodafé ordito dal noto artista (al secolo Michele Rech) nei riguardi della manifestazione di Lucca ha agitato fior di menti pensanti della gauche. Inutile ripercorrere la vicenda, il vignettista ha annunciato giorni fa via Facebook che non avrebbe presenziato alla rassegna. Incompatibile la sua convivenza con uno sponsor cosi ingombrante come l’Ambasciata di Israele.

Al netto dei dibattiti che ne sono scaturiti l’analisi dei flussi d’ascolto ci aiuta a capire l’effetto che l’appello ha prodotto sulle giovani generazioni. La notizia è: zero carbonella. Prendiamo Studio aperto, il tg piu young se consideriamo le reti generaliste. Il notiziario di Italia Uno ha dedicato diversi servizi all’evento toscano nelle edizioni di ieri e dell’altro ieri. I dati sono ferali (per Zerocalcare). I pezzi dedicati all’iniziativa sono tra i più visti in assoluto con punte del 13 % ieri nell'edizione meridiana e del 6% in quella serale. Ma colpisce il dato degli under 25, in teoria il target più affine alla produzione creativa del vignettista aretino, dove lo share è salito di un ulteriore punto! Lo stesso dicasi per i pezzi messi a punto dallTgr e dal Tg Uno dove la curva è ampiamente sopra la media. Tra i piu visti in assoluto. Amen, è proprio il caso di dire.