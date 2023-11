Gramellini, il duro editoriale su La Russa: "I soliti"

11 novembre 2023 a

"Chi è senza parenti scagli la prima pietra": l'editoriale di Massimo Gramellini a In altre parole, su La7, nella puntata di stasera 11 novembre su Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa e appena entrato a far parte del consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano. "E comunque si sapeva che il nuovo potere aveva un grande senso della famiglia, ma insomma...".

Ed elenca i familiari di rappresentanti di Fratelli d'Italia che sono arrivati in certe posizioni - la sorella di Giorgia Meloni, il cognato, eccetera - e presenta il curriculum di Geronimo La Russa, un cv che legge lo stesso Gramellini e che sembra di tutto rispetto.

Ma niente, evidentemente la carriera brillante del figlio di Ignazio La Russa, per Gramellini, non è meritata. "I soliti raccomandati. Vi raccomando Roberto Vecchioni e Colapesce e Dimartino", conclude quindi il conduttore.

Ignazio La Russa, intanto replica così a chi gli chiede se sia dispiaciuto per le polemiche sollevate dalla nomina di suo figlio Geronimo nel cda del Piccolo Teatro: "Non sono dispiaciuto, sorrido". Poi, a chi gli domandava se non volesse che suo figlio andasse nel cda, il presidente del Senato ha risposto: "Appunto".