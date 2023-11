Quarta Repubblica, Angelo D'Orsi: "Israele sta compiendo il più grande massacro della storia"

14 novembre 2023 a

Angelo D'Orsi si schiera dalla parte di Gaza. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 13 novembre, lo storico della filosofia e giornalista tuona: "Non possiamo continuare a parlare del 7 ottobre senza parlare di cosa ha generato questo. Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile da qualsiasi punto di vista".

Quindi si infuria: "Quello che sta facendo Israele a Gaza è il più grande massacro della storia recente", conclude D'Orsi.

Parole che non trovano d'accordo Paolo Mieli e Alessandro Sallusti che invece stanno dalla parte di Israele che dopo l'attentato del 7 ottobre e le stragi di civili inermi nei kibbutz ha ora il diritto di difendersi come crede e di liberare le persone sequestrate da Hamas.

In particolare Mieli fa una osservazione importante su quelli che attaccano Israele mentre militari e civili cercano di resistere contro chi vorrebbe cancellare lo Stato ebraico dalle carte geografiche. "Quando tocca agli ebrei la commozione è falsa e dura solo 40 secondi", dice lo storico ed ex direttore de Il Corriere della Sera che parla anche di una certa ipocrisia della sinistra e più in generale dell'Occidente. I "compagni" infatti, a parole, dicono di stare con Israele ma poi vanno in manifestazione con le bandiere della Palestina. E questo la dice lunga...