Mauro Corona, la frase da applausi: "Mettiamo il leone davanti a gente annoiata?"

Vi ricordate del povero leone, scappato dal circo di Ladispoli e che ha seminato il panico per le strade della città di notte soltanto pochi giorni fa? Il leone, dopo la tentata fuga, è stato catturato e nuovamente riportato nel suo recinto, ma la vicenda ha scosso tutta l’Italia che ha visto i video dell’animale, girati dai cittadini, che spaesato si aggirava per le vie di Ladispoli, senza una meta precisa.

Nel commentare la vicenda, lo scrittore Mauro Corona, fedelissimo opinionista di Bianca Berlinguer anche su Rete 4 a “È Sempre Carta Bianca” ha voluto lanciare un’accusa contro la persistenza stessa del circo, a suo modo di vedere uno spettacolo che causa soltanto sofferenza agli animali, costretti a vivere al di fuori del proprio habitat naturale. Queste le parole di Corona: "Che diritto abbiamo di togliere un animale dal suo habitat per metterlo a fare la marionetta al circo davanti a gente annoiata?".

Kimba, questo il nome de leone, è tornato nella sua “casa artificiale” dopo ben sette ore di ricerca. L’animale è stato sedato, narcotizzato con un colpo di fucile sparato da una trentina di metri dal titolare di una società specializzata in questo tipo di recuperi, poi è stato catturato e caricato su un’auto che lo ha riportato indietro. Gli inquirenti ora stanno indagando per far luce sulle responsabilità dell’accaduto. Si dovrà accertare se la gabbia che conteneva l’animale sia stata lasciata aperta in via colposa o se ci sia stata una manomissione. È la tesi che sostiene Rony Vassallo, il domatore di Kimba: Ho trovato il lucchetto aperto e i leoni non sanno aprirlo. Kimba si era allontanato solo di pochi metri, poi un cavallo lo ha spaventato e si è rifugiato nel canale”.