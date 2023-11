Corona, la battuta sconcia con la Berlinguer: "Comincia con la s"

10 novembre 2023 a

a

a

"Mi divertivo molto a fare lo scalpellino, adesso va un po’ meglio però": Mauro Corona ha ripercorso il suo passato lavorativo in collegamento con Bianca Berlinguer nel corso dell'ultima puntata di È sempre cartabianca, andata in onda martedì 7 novembre su Rete 4. "Certo, ormai… - ha risposto allora la conduttrice - Scalare, scolpire, scrivere e venire in televisione a Cartabianca...", ha detto la giornalista, riferendosi alle principali attività attuali del suo ospite fisso. Lui allora l'ha incalzata in modo ironico aggiungendo: "E l’altra non la dico ma comincia sempre con la S". "E non lo dica, se la tenga per lei quella, mi raccomando", ha ribattuto la Berlinguer. E Corona ha chiosato sorridendo: "Maliziosa".

La conduttrice, poi, ha chiesto un commento a Corona su una notizia arrivata dalla Germania, secondo cui una mamma avrebbe chiesto e ottenuto lo sfratto dei suoi figli ormai adulti da casa. Sentendo questa storia, allora, lo scrittore ha detto che per lui il rapporto con i figli è molto diverso: "Io vivo per i miei figli, per stare con loro, vedere i loro progetti, le loro malinconie, le loro paure". Infine un commento anche sui nubifragi che hanno messo in ginocchio il nostro Paese nell'ultimo periodo: "Dobbiamo imparare a convivere con la realtà dei cambiamenti climatici ma anche a non costruire dove non si può".