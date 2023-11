Gerry Scotti salta, ribaltone nei palinsesti Mediaset

15 novembre 2023 a

Rinviata a domani la puntata del Grande Fratello in programma questa sera su Canale 5. Il reality di Alfonso Signorini andrà in onda giovedì 16 novembre al posto di Io Canto Generation, il baby-talent condotto da Gerry Scotti. Lo riporta Davidemaggio.it e lo conferma anche Rebecca Staffelli nelle sue storie Instagram. I

l portale di Davide Maggio, poi, fa notare come in questo modo lo show di Scotti "eviterà lo scontro 'imprevisto' con il tennis su Rai 2, che ieri sera ha avuto ottimi ascolti". Il riferimento è alla semifinale delle Atp Finals di Torino prevista domani tra Jannik Sinner e Holger Rune. In effetti, la partita di tennis di ieri sera in cui Sinner ha trionfato su Novak Djokovic è stata seguitissima dal pubblico a casa, facendo ottenere a Rai 2 ottimi ascolti.

Dunque Io Canto Generation, che ha come protagonisti ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, partirà la prossima settimana, forse mercoledì 22 novembre, mentre giovedì 23 novembre potrebbe toccare a Zelig. Questa sera invece su Canale 5 ci sarà il film cult pluripremiato agli Oscar, "Il Gladiatore" di Russell Crowe. Palinsesti stravolti, insomma, probabilmente per via di Sinner e dei suoi buoni ascolti. Per quanto riguarda il Grande Fratello, sarebbe confermata per la prossima settimana la puntata di lunedì 20 novembre.