PiazzaPulita, scontro Bladino-Boschi: "Lei non esiste", "Veramente una grillina"

Botta e risposta al veleno da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 16 novembre, tra Vittoria Baldino e Maria Elena Boschi. In studio si parla della riforma costituzionale e la deputata del Movimento 5 stelle attacca la collega di Italia Viva: "Non prendo lezioni da chi non esiste nel Paese a livello elettorale, di consenso. Noi siamo la terza forza politica", sottolinea con una certa arroganza.

E la Boschi sbotta: "Siete antidemocratici, lei è veramente una grillina! Voi non riconoscete l'opposizione e i diritti dell'opposizione". Ma Vittoria Baldino non ci sta e risponde: "A lei manca l'educazione, quando una persona parla dovrebbe lasciarla parlare". Quindi Maria Elena Boschi ribatte con ironia: "Educazione detto da lei, guardi...".

Qui il battibecco tra Maria Elena Boschi e Vittoria Baldino

Poco prima la deputata di Italia Viva aveva commentato con parole molto dure il monologo di Beppe Grillo a Che tempo che fa da Fabio Fazio: "Sì, Grillo ha rovinato l'Italia. Non so se l'ha detto scherzando o meno, ha raccontato dei fatti oggettivi. Lui ha peggiorato l'Italia dal punto di vista culturale ed educativo, ha seminato odio e offese per rovinare gli avversari politici e le loro famiglie", ha concluso Maria Elena Boschi ."Famiglie come la mia. Ora fa la vittima sulla vicenda del figlio (Ciro Grillo, accusato di stupro di gruppo, ndr)".