Barbara D'Urso, la vendetta perfetta? Rai, indiscrezioni clamorose dai vertici

18 novembre 2023 a

a

a

Una televisione ormai da mesi orfana di Barbara D'Urso. Già, Carmelita dopo la rottura con Mediaset è sparita dal piccolo schermo: è ancora sotto contratto col Biscione, contratto che scadrà a fine anno. E ovviamente, da mesi si rincorrono voci sul suo futuro, per certo lontano dalle reti di Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto di rimpiazzarla a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

Nel frattempo, la D'Urso si è data al teatro, con Taxi a due piazze, portato in scena già la scorsa stagione e, quest'anno, dopo essersi concessa un break prima a Parigi e poi a Londra. Ma ora che il contratto con Mediaset sta per finire, ecco che ritornano con maggiore intensità le indiscrezioni sul suo futuro. E, nel caso, appaiono davvero clamorose.

Barbara D'Urso, dopo Mediaset la pensione? Fermi tutti: "Lavoro in silenzio, e ovviamente..."

Secondo DiPiù Tv, infatti, Barbara D'Urso potrebbe affiancare Amadeus in veste di co-conduttrice in una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Insomma, la D'Urso in Rai per l'evento più atteso e seguito dell'anno. Sarebbe ovviamente clamoroso. Tempo fa, Carmelita, parlando della kermesse dell'Ariston disse: "Aspetto Sanremo, volete che non me lo facciano condurre almeno una volta?". E ora, stando a quanto si vocifera nei corridoi Rai, la possibilità sarebbe assolutamente concreta. Ad ora, ovviamente, non ci sono certezze. Solo rumors. Ma sempre più insistenti...