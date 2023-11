Reazione a catena, campioni spodestati: colpo di scena in studio 

18 novembre 2023 a

Colpo di scena nella puntata di Reazione a catena andata in onda questa sera su Rai 1: il trio dei "Semi-Seri" è stato spodestato dalle "Amichette". Per gli ex campioni, in ogni caso, l’avventura - seppur breve - è stata molto produttiva, dato che hanno messo a segno un vero e proprio colpaccio. Di fronte agli sfidanti di questa sera, Emanuele, Vania e Mara hanno avuto non poca difficoltà a riuscire a difendere il titolo di campioni, poi conquistato appunto dalle "Amichette".

Le nuove campionesse, Milena, Alessandra e Simona, ex compagne di scuola, sono riuscite ad avere la meglio sui "Semi-Seri" all’Intesa Vincente. Le "Amichette", infatti, non si sono mai fatte prendere dall’agitazione e alla fine sono riuscite a portare a casa ben otto parole. Un traguardo che ha messo un po’ d'ansia agli ormai ex campioni, che hanno chiuso il percorso con appena 2 parole.

Dopo aver ricevuto le congratulazioni del conduttore Marco Liorni, le nuove campionesse hanno affrontato la loro prima Ultima Catena. Partendo dalla cifra di 85mila euro, si sono ritrovate a dimezzare 6 volte. Al momento dell’Ultima Parola, le "Amichette" avevano sul piatto 1.329 euro, ma anche questa somma è stata dimezzata per comprare il terzo elemento. Montepremi finale 665 euro. La parola da indovinare, che iniziava per “Po" e finiva per "o”, era quella tra “Tiro” e “Pentagono”. Le "Amichette" hanno scommesso tutto sulla parola “Poligono” che si è rivelata quella giusta.