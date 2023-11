Semiseri, vinti 45mila euro al primo colpo. Il sospetto, "Vedrete domani"

18 novembre 2023 a

Clamoroso a Reazione a catena: i campionissimi Ultravioletta escono di scena all'Intesa vincente, gli sfidanti Semiseri da Ponte nelle Alpi, nel Bellunese, soffiano il trono e soprattutto vincono alla Ultima catena portandosi a casa al primo colpo ben 45mila euro. Una impresa con pochi precedenti e che, peraltro, non sembrava alla portata del trio almeno a giudicare dai commenti, tra l'incredulo e lo scandalizzato, di molti telespettatori.

La liturgia parallela al quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni prevede che centinaia di utenti si ritrovino su X, l'ex Twitter, per commentare in presa diretta le imprese e le defaillance dei concorrenti, con toni spesso accesi se non addirittura cruenti. I poveri Semiseri non sfuggono alla gogna social, aumentata dal gruzzolo vinto.

"I nuovi campioni sono il mio spirito guida. Sembrano il classico trio dei film dove all’inizio non se ne salva mezzo ma si sa benissimo che alla fine del film sconvolgeranno tutti diventando degli eroi", spiega un telespettatore in vena di complimenti. Ma è una mosca bianca, perché la stragrande maggioranza dei fan è scatenata in senso negativo.

"Veramente incredibili queste serate di beneficenza", "Ma chi erano sti tre parac***i raccomandati di questa sera?", "45.000 euro e sono scarsi da morire con una catena imbarazzante. I Dai e dai fenomeni 28 puntate 80.000 euro con catene assurde. Questo è il programma delle ingiustizie", "Questi si sono beccati 45.000 euro alla prima serata, mica male", "Praticamente, passavano di là, hanno visto la luce, sono entrati, hanno trovato per caso 5 parole all’intesa vincente che li ha portati alla catena finale e hanno pure vinto 45.000 euro", "Poi dicono che nella vita il c***o non conta", "Mi limito a dire scandaloso per non essere bloccato". Fino alla profezia: "Se il montepremi è basso le fanno facili... Se è alto difficili... Domani chiunque vincerà ne avrà una difficile. Una tantum fanno i buoni".