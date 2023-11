Semiseri, "cosa prima della risposta". Bufera e sospetti a Reazione a catena

18 novembre 2023 a

Subito dopo il trionfo, scatta l'ora dei sospetti. A Reazione a catena restano tutti a bocca aperta per l'impresa dei Semiseri, trio proveniente da Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, in grado prima di eliminare i campioni in carica Ultravioletta (reduci da 10 vittorie di fila) e poi, soprattutto, di portarsi a casa il montepremi di 45mila euro all'Ultima catena. Un bel gruzzolo al primo colpo.

A far storcere il naso a molti telespettatori aficionados del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è però la performance degli sfidanti divenuti campioni, che l'hanno spuntata sugli Ultravioletta con soli 5 punti alla Intesa vincente (gli ormai ex campioni già da qualche giorno sembravano in caduta libera in termini di rendimento, stanchezza e stress da telecamera forse si sono fatti sentire). Vince il meno peggio, insomma, prima dell'exploit nella prova decisiva. E via con le critiche su X. l'ex Twitterdove i fan si riuniscono ogni sera per dire la loro su concorrenti, catene e, ovviamente, "complotti degli autori Rai".

"Non so, non è la prima volta che dei concorrenti vengono stracciati, vincono con 4-5 parole e si aggiudicano un bel montepremi. Non credo sia casualità", scrive un utente. Addirittura un telespettatore è sicuro di aver visto qualcosa di strano: "Ma ridono già prima della risposta.. È già tutto deciso, dai rega...". Addirittura. "Avrebbero vinto 90mila. Alla prima parola uscita dalla loro bocca", chiosa un altro commentatore, malignamente. "Va che c***o", è un altro tweet, decisamente più sintetico. "Vi hanno regalato 45mila euri", accusano. E qualcuno nelle parole proposte dagli autori intravede un certo favoritismo: "Sono giorni che si parla di ascensore sociale... Ma dai... Veramente imbarazzante".

"Cioè questi in una sera hanno vinto più di quegli altri dopo tutte le sere che ci sono stati...", nota invece un altro fan masticando amaro per i mai dimenticati Dai e Dai. "Stasera li abbiamo voluti proprio regalare questi soldi, eh?", e ancora "Questi dovrebbero un po’ vergognarsi ad aver vinto così i nostri soldi del canone Rai", è una delle sentenze. Più morbido, si fa per dire, questo giudizio sui nuovi campioni: "Soppa, arrivano e di botto 45mila euri. E nell'intesa erano delle pippe". Saluti.