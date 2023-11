Ultravioletta spacciati? Reazione a Catena, bomba sui campioni: "Come stanno le cose"

17 novembre 2023 a

Un dominio ormai incontrastato, quello degli Ultravioletta a Reazione a Catena. Già, il terzetto di Torino infatti si è imposto nuovamente nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 16 novembre. I campionissimi del quiz campione di ascolti condotto da Marco Liorni restano loro.

All'Intesa vincente gli ultravioletta si sono sbarazzati delle Sintonizzate da Pordenone, terzetto composto da Alba, Anna e Greta e dall'ovvia provenienza territoriale. Vittoria roboante così come il montepremi potenziale con il quale gli Ultravioletta sono arrivati all'ultimo gioco, la catena finale: la bellezza di 158mila euro.

La parola finale era "corpo", quella da indovinare iniziava con "fi" e terminava con "a". I torinesi hanno scelto di acquistare l'ultimo elemento - "scherzo" - e così, dopo una serie di tagli si sono trovati a giocare per la comunque cospicua cifra di 9.785 euro. La loro risposta è stata "fiamma", ma purtroppo anche questa volta la risposta non era quella corretta. La soluzione, infatti, era "finta". Cala il sipario, in attesa della prossima puntata.

Ma c'è una statistica che dovrebbe far riflettere gli Ultravioletta, una curiosità rilanciata dall'account X "Statistiche Reazione a Catena", che quotidianamente snocciola curiosità sul quiz. Sull'account si leggeva: "Decima vittoria di puntata per gli Ultravioletta a Reazione a Catena. Ma tra le squadre che hanno conservato il titolo almeno per una settimana sono quella con la media più bassa all'intesa vincente: 9,5 punti alla volta", concludono. L'Intesa vincente è una sorta di semifinale, la sfida contro un altro terzetto per accedere alla catena finale. E insomma, con un punteggio così basso - questo il sottotesto della curiosità rilanciata da Statistiche Reazione a Catena - il regno degli Ultravioletta non sarebbe così inespugnabile così come appare da una decina di giorni...