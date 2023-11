Che tempo che fa, Luca Zaia da Fabio Fazio: morte di Giulia Cecchettin, cresce l'attesa

19 novembre 2023 a

Come ogni domenica, torna Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove, dove dopo il polemico addio alla Rai sta ottenendo risultati in termini di share strepitosi. La scorsa domenica, complice la non-intervista a Beppe Grillo, il programma ha fatto segnare il 12,1%, record assoluto per l'emittente.

Sarà difficile ripetersi oggi, domenica 19 novembre, ma le anticipazioni della trasmissione sono succose. Non solo il consolidato cast fisso, da Luciana Littizzetto a Nino Frassica, passando per Filippa Lagerback e la strepitosa Ornella Vanoni. Si inizia alle 19.30, con il backstage della trasmissione, la cui diretta partirà alle 20.

Tra gli ospiti, ecco Antonio Albanese, regista e interprete di Cento domeniche, nuova pellicola con Liliana Bottone, Sandra Ceccarelli, Bebo Storti, Maurizio Donadoni e Giulia Lazzarini. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma ed è la quinta regia firmata da Albanese.

Dunque anche Achille Lauro e Samuele Bersani, a "presidiare" il fronte musicale. Quindi Walter Veltroni, che parlerà del film-evento dedicato a Lucio Dalla, DallAmeriCaruso. E ancora, il comico Enrico Brignano, che racconterà il suo esordio nella letteratura per l'infanzia, con il libro Non facciamone una tragedia - La mitologia secondo me, dove rivisita la mitologia classica.

Ma, soprattutto, Fabio Fazio ospiterà Luca Zaia, il presidente del Veneto. Il leghista presenterò il suo libro, Fa' presto, vai piano, in uscita da martedì 21 novembre. Ma soprattutto Zaia capita a Che tempo che fa nei giorni del dramma di Giulia Cecchettin: ieri il ritrovamento del suo cadavere, oggi la cattura di Filippo Turetta in Germania. E Zaia, sulla vicenda, per ovvie ragioni territoriali si è molto esposto. Un altro motivo che fa crescere l'attesa per l'intervista al Doge a Che tempo che fa.