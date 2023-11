Zaia, "si dice ancora?": manda in tilt Fabio Fazio

20 novembre 2023 a

"Si dice ancora?". Luca Zaia manda in solluchero Fabio Fazio con una semplice domanda di rito. Tanta è l'attesa per l'intervista del governatore leghista del Veneto a Che tempo che fa, sul Canale Nove, che anche i convenevoli iniziali regalano qualche fuoco d'artificio.

"Lei riconosce questo studio?", domanda il padrone di casa a Zaia, proprio come aveva fatto con il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca. "Sì...", risponde un po' titubante il Doge, guardandosi intorno. "E' quello di Crozza, lei c'è sempre qui!", gli ricorda Fazio strappando un applauso al pubblico in sala e un sorriso all'ospite. "Questo vuol dire che stasera sono in libera uscita", replica il governatore. "Sì, stasera è in libera uscita".

Poi, all'improvviso, Zaia prende in mano la discussione e sporgendosi un po' verso Fazio gli chiede: "Ma si dice ancora complimenti per la trasmissione?". Il conduttore è visibilmente spiazzato: "Detto da lei grazie, mi fa piacere...". "Complimenti per la trasmissione. Bravo".

Sui social è raffica di complimenti anche a Zaia, che nel resto dell'intervista non cade nel trappolone della parte più politica, nella quale Fazio ammette di essere "d'accordo con Salvini" su quando, nel 2016, diceva di essere contro il Ponte sullo Stretto e poi chiede a bruciapelo: "Lei da che parte sta?". "Assolutamente con Salvini". "Ma con quello del 2016 o del 2023?". "C'è stata una evoluzione rispetto al tema delle grandi opere nel nostro Paese. È un segno di intelligenza cambiare idea". E tanti saluti a chi sperava, Fazio in testa, di sganciare una granata nel campo del centrodestra.