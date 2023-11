Teo Mammucari, Selvaggia Lucarelli mai così dura: "L'unica cosa che conta per lui"

20 novembre 2023 a

Ancora una feroce lite a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari, il tutto nella puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 di sabato 18 novembre. Un violento botta e risposta, con Mammucari che ha ecceduto, tanto che Selvaggia, con gli occhi quasi inumiditi dalle lacrime, ad un certo punto ha scelto di tacere, di non replicare. A fine puntata, sono arrivate anche le scuse del conduttore. Scuse che però Selvaggia non sembra accettare.

Di quanto accaduto, la giornalista del Fatto Quotidiano ne ha parlato a Da noi... a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio su Rai 1 condotto da Francesca Fialdini: "È il suo ego che mi ha chiesto scusa, non Teo Mammucari", ha premesso.

E ancora, Selvaggia ha aggiunto: "“Io credo che non sia corretto parlare di scontro. Nel senso che... Io ero contenta che ci fosse. Mi sembrava una bellissima idea. Teo è uno showman navigato, è un grande improvvisatore e, quindi, mi sembrava il contesto ideale per lui. Tu arrivi comico, intrattenitore, uno che usa gli sfottò per dissacrare. E’ il tuo parco giochi, ti puoi divertire tantissimo perché puoi veramente tirare per la giacchetta Milly, puoi appunto fare quello che ha fatto con me, alla fine trattar male il giurato più severo. Ti puoi divertire davvero tanto. Quindi io ero felicissima, in realtà, e credo che si sia anche vista, perché io la presenza di Teo l’ho vissuta molto bene. Credo non ci sia stata reciprocità in questo", rimarca.

Ma non è finita: "Non accetta il fatto di essere un concorrente e quindi, in qualche modo, di avere un ruolo, in alcuni momenti, un po’ subalterno. Non accetta neppure il fatto di dover subire un giudizio, di avere un ruolo di quello che è il giudicato. Per un mattatore come lui è probabilmente un fatto di ego soffocato. Non accetta il fatto di essere un concorrente con altri competitor. Lui soffre la competizione, perché ha un ego completamente strabordante che l’idea di essere un po’ meno bravo di un altro lo distrugge. Non accetta battute e questo è il vero paradosso di Mammucari. Se tu fai una battuta a Teo Mammucari esplode il suo rancore e livore", picchia durissimo la Lucarelli.

Il cannoneggiamento prosegue: "E’ il suo ego che mi ha chiesto scusa, non è Teo Mammucari che mi ha chiesto scusa. Lui sostanzialmente mi ha chiesto scusa perché per Teo conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. E quindi ha capito, ad un certo punto, che ha sbagliato. Ma ha sbagliato non con me, ha sbagliato col pubblico. Ha capito che non ha avuto l’approvazione del pubblico. Di me non gliene può fregare di meno. Ha capito che l’unico escamotage per tornare ad essere un po’ simpatico era quello di chiedermi scusa", ha concluso una scatenata Selvaggia Lucarelli.