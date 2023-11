Reazione a catena, "record della stagione": quanto vincono le Amichette

26 novembre 2023 a

Record per le Amichette a Reazione a catena , il gameshow condotto da Marco Liorni su Rai 1. Dopo essersi confermate campionesse nella puntata andata in onda ieri, anche questa sera le tre amiche da Monza non si sono smentite. Anzi. Sono riuscite ad avere la meglio sugli sfidanti, Felice, Margherita e Mariano, i Mambo e Figli. Mentre questi ultimi hanno fatto 7 punti all'intesa vincente, le Amichette invece ne hanno fatti 8, riuscendo ad arrivare alla fase finale del gioco con un montepremi importante: 149mila euro.

Arrivate all'ultima catena, Alessandra, Milena e Simona sono riuscite a conservare intero il loro ricco montepremi fino alla fine. La parola finale era "Disco", la successiva iniziava con "Ge" e finiva con "e". Prima di provare a indovinare la parola nascosta, le ragazze monzesi hanno deciso di comprare il terzo elemento, che poi si è rivelato essere "Bene", e per 74.500 euro – una cifra da record stagionale – hanno indovinato la parole, "genere". Grande gioia tra le campionesse, che si sono abbracciate per l'emozione, nella speranza di poter ripetere un successo del genere anche nelle prossime puntate del fortunato programma di Rai 1. Grandi complimenti a applausi per le tre amichette anche da parte del presentatore Marco Liorni.