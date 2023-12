Chi l'ha visto?, "Giulia Cecchettin poteva essere salvata": cambia il quadro

01 dicembre 2023 a

Da giorni Chi l'ha Visto si chiede se Giulia Cecchettin poteva essere salvata. Al vaglio, infatti, la telefonata di un testimone al 112. L'uomo avrebbe assistito alla lite con Filippo Turetta, sfociata poi nell'omicidio. Da qui il quesito rivolto da Federica Sciarelli ai carabinieri: "Quando è stata messa in relazione la telefonata del bravo cittadino che alle 23:18 ha detto ai carabinieri che una ragazza era stata aggredita e portata via con la forza in macchina? Quando è stata messa in relazione con la scomparsa dei due giovani?". Immediata la replica dei Carabinieri di Vigonovo che hanno prontamente risposto con una "nota importante ed esaustiva".

"Nel comunicato - spiega la conduttrice nella puntata di mercoledì 29 novembre su Rai 3 - viene scritto che in contemporanea con la telefonata del testimone in centrale arrivano altre due richieste di intervento, una per una rissa in un bar e una per un litigio in seguito a un incidente. Dunque in totale arrivano tre telefonate e si interviene per la rissa e per il litigio ma non per l'aggressione a Giulia che dura dalle 23:18, ora della telefonata del testimone, alle 23:50 ora in cui la Punto" di Turetta "transita attraverso il Varco Nord in uscita dal centro abitato".

Ecco allora che il programma torna a chiedersi: "In quei 32 minuti Giulia poteva essere salvata?". Ma non è finita qui. Un altro dubbio riguarda la denuncia del padre della 22enne, Gino. L'uomo si è rivolto alle forze dell'ordine il giorno successivo la sparizione. La denuncia è stata verbalizzata alle 13.30, ma è stata rubricata come "allontanamento volontario" e in assenza di un pericolo di vita per Giulia. Questo nonostante il padre avesse raccontato di temere per l'incolumità della figlia. Ecco allora la spiegazione degli agenti: "Il collegamento tra i due fatti è avvenuto dopo che il padre della giovane, recatosi alle 13.30 del 12 novembre presso la Stazione Carabinieri di Vigonovo per denunciare scomparsa della figlia, ha pubblicato un post social per chiedere aiuto nelle ricerche, venendo cosi successivamente contattato da un cittadino di Vigonovo, residente poco distante dall'abitazione di Giulia che gli riferisce di essere stato testimone di una lite tra due persone la sera prima e di aver chiamato 112".