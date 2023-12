Fedez provoca Morgan: "Sei veramente ribelle? Dillo"

Claudio Brigliadori 02 dicembre 2023 a

a

a

Nell'edizione più velenosa e meno musicale di sempre di X Factor ci mancava la politica. Ora, grazie a Fedez, il talent musicale di Sky è diventato una copia in piccolo del Festival di Sanremo, con codazzo di polemiche pretestuose e parole addosso. Un bla-bla cacofonico che di fatto sta oscurando la vera ragion d’essere del programma: lanciare dei piccoli Maneskin. Nada. Da qualche settimana tiene banco la cacciata di Morgan, giudice/coach perso tra fuorionda, “vaffa” in serie ad Ambra e Dargen, battutine poco gentili su Francesca Michielin.

L’epilogo, insomma, era scontato. Poi però il cantautore monzese, escluso dallo show, ha rincarato la dose accusando Fedez di fare “lobby” e spingere alcuni concorrenti già inseriti nella sua “cricca” professionale, tra cui il cantante degli Stunt Pilots Lorenzo, in gara. Il marito della Ferragni a questo punto sbotta in diretta: «Lorenzo non l’ho mai conosciuto, semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. È una cosa normalissima. Ma anche se lo conoscessi, quale sarebbe il problema?».

"Non ho dovuto leccare i piedi a Meloni e Sgarbi". Fedez, lo scivolone a X Factor

Quindi si va sul personale: «Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, abbia le pa**e di dirlo. Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio in c**o e te ne vai via, perché così è troppo semplice». Gran finale: «Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco». Il prossimo passo quale sarà: interrogazione parlamentare?