Ilary Blasi, bordata di Alfonso Signorini: "I soldi fanno gola..."

Alta tensione dopo le pugnaci dichiarazioni di Alfonso Signorini nei confronti di Ilary Blasi e del suo recente documentario, Unica, proposto su Netflix. Il direttore di Chi, celebre per la sua schiettezza e la lunga collaborazione con la Blasi nelle diverse edizioni del Grande Fratello, ha detto la sua in modo sorprendentemente aspro circa la docu-serie tutta incentrata sul rapporto e sull'addio a Francesco Totti.

Rispondendo alle domande di una lettrice curiosa sulle pagine del suo giornale, Signorini non si è nascosto, affatto,, definendo il documentario "artificioso" e accusandolo di mancare di autenticità. Il giudizio tagliente di Alfonso su Ilary Blasi è netto. Il re del gossip definisce la situazione come una strategia attentamente orchestrata. Dunque solleva il sospetto che la messa in onda del documentario, avvenuta in prossimità della prima udienza il 4 dicembre, potesse rappresentare un tentativo di ottenere una maggiore copertura mediatica per gli sviluppi futuri. Le sue parole, piuttosto velenose, comprendevano anche un: "A tutti fa gola il denaro". Così Signorini suggerisce che, forse, proprio il denaro è la principale ragione per la quale la Blasi ha scelto di parlare davanti alle telecamere.

In ogni caso, Signorni, ha riconosciuto che senza queste dinamiche, i giornali come il suo non avrebbero argomenti di cui scrivere. Oltre alla validità delle sue argomentazioni, il direttore di Chi ha concluso con una frase emblematica: "I segreti di famiglia vanno tenuti in famiglia". No, Unica non è stato particolarmente apprezzato da Signorini. Evviva la sincerità.