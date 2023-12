Zona Bianca, Giuseppe Brindisi privatissimo: "Ha scosso e spaventato tutti"

03 dicembre 2023 a

Altra domenica, nuova puntata di Zona Bianca. A detta di Giuseppe Brindisi, conduttore del programma di Rete 4, le novità non mancano. Il motivo è chiaro: "Stiamo facendo qualche piccola sperimentazione. La domenica sera c’è un sovraffollamento di programmi di informazione. Così stiamo pensando di declinare la politica con sfumature un po’ più pop e offrire contenuti a tratti più leggeri. Perché, non dimentichiamolo, è pur sempre un giorno di festa".

Questo però non significa abbandonare l'attualità. Anzi. "Siamo partiti con l’omicidio di Giulia Cecchettin - prosegue raggiunto da Tv Sorrisi e Canzoni - e continueremo a occuparcene. L’uccisione di questa ragazza ha scosso e spaventato tutti. Ed io l’ho vissuta come papà di una ragazza di diciassette anni a cui faccio sempre mille raccomandazioni. Bisogna parlare tanto con i figli e, soprattutto, intercettare ogni minimo segnale di allarme".

E proprio la figlia Benedetta, di fronte al suo dimagrimento e al suo cambio di look, "mi guarda con aria sospetta. Potrei essere anche Alain Delon che non mi farebbe comunque un complimento (ride)". Diverso discorso invece per la moglie. "Lei è molto contenta. Ed io ora mi trovo una persona gradevole. Un pizzico di vanità fa parte del nostro mestiere".