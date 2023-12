Fuori dal Coro, italiani dal dentista in Albania? Choc: "Chi c'è dietro davvero"

07 dicembre 2023 a

Il turismo dentale in Albania è stato al centro di un'inchiesta mandata in onda ieri sera a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. "Italiani in Albania per curare i denti: dietro il boom c'è la criminalità", scrive l'account ufficiale del programma su X. "Quando sento Albania rabbrividisco", dice poi un testimone intervistato dall'inviata del talk. "Ha percepito l'ombra della malavita dietro?", ha chiesto l'inviata. E lui ha risposto: "Sicuramente sì".

"Un business drammatico quelle delle cure dentali in Albania su cui ci sono molte ombre - dice la giornalista Marianna Canè nel servizio -. Oltre a interventi finiti male, il sospetto è che a organizzare questi viaggi della speranza e del risparmio ci sia la malavita e così siamo andati a indagare". Pietro Felice, professore di chirurgia orale, sentito sempre dall'inviata del programma, parla proprio di "un business drammatico". "Siamo nell'aeroporto di Bari - dice a un certo punto l'inviata nel servizio - abbiamo appena passato i controlli di sicurezza per l'area no Euro, quindi per andare in Albania, ed ecco subito la pubblicità del turismo dentale in Albania", chiosa indicando un cartellone pubblicitario.

Della questione aveva parlato anche Repubblica qualche mese fa, sottolineando una nuova impennata dei viaggi nell’Europa dell’est per pacchetti tutto compreso, con costi dai 4 ai 6mila euro. Mentre dall’Albania hanno messo tutti in guardia: “Informatevi bene su cliniche e professionisti”.