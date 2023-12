Bernardini de Pace contro la femminista: "Cappuccetto Rosso se l'è cercata"

08 dicembre 2023 a

"Devo andare in giro nuda e nessuno mi deve toccare, devo essere ubriaca, devo essere drogata... Non è così, noi donne dobbiamo autotutelarci, sapere con chi andare, con chi non andare": Annamaria Bernardini de Pace, avvocato, saggista e giornalista, lo ha detto in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, durante un'accesa discussione con la 29enne Francesca Vidali, già ospite nei giorni scorsi della trasmissione, dopo essersi distinta alla manifestazione contro la violenza sulle donne, organizzata dal movimento "Non una di meno" il 25 novembre scorso a Roma.

Parlando di patriarcato e violenza sulle donne, appunto, si è innescato un serrato e acceso botta e risposta tra le due ospiti di Formigli. "Ci sono anche quelle che se la cercano. Cappuccetto Rosso se l'è cercata. La mamma le aveva detto di non andare nel bosco e lei è andata, dobbiamo ricominciare a raccontare le favole da piccoli?", ha affermato a un certo punto la Bernardini de Pace. E la Vidali dallo studio ha risposto: "Magari possiamo insegnare al lupo a non mangiare nessuno". "No, perché il lupo è quello, voi scendete dal pero", ha chiosato infine l'avvocato.

