Prima della Scala, ecco gli ascolti del Don Carlo su Rai Uno

Ascolti bassi per la Prima della Scala, trasmessa ieri su Rai 1. La messa in onda dello spettacolo - per la prima volta in 4k - è stata commentata da Milly Carlucci e Bruno Vespa. Passando alle cifre, come scrive Marco Zonetti su Dagospia, il Don Carlo di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly per la regia di Lluís Pasqual, con Francesco Meli (Don Carlo), Michele Pertusi (Filippo II), Anna Jur'evna Netrebko (Elisabetta di Valois), Elina Garanca (La Principessa d'Eboli), Luca Salsi (Rodrigo, Marchese di Posa), e Jongmin Park (Il Grande Inquisitore), ha conquistato solo l'8.4% di share con 1.411.000 spettatori.

Si tratta - ha sottolineato Zonetti - del peggior risultato per la Prima dal 2016. L'anno scorso, il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij ottenne il 9.1% di share con 1.495.000 spettatori. Nel 2021, invece, il Macbeth di Giuseppe Verdi ottenne una media di 2.064.000 spettatori e il 10.5% di share. Nel 2016, quando la Rai decise di trasmettere per la prima volta in diretta l’evento, Rai 1 con la Madama Butterfly di Puccini ottenne 2.645.000 telespettatori pari al 13.49% di share.

Per quanto riguarda gli altri programmi della prima serata di ieri, alla Prima alla Scala ha fatto seguito su Rai 1 il film di Alessandro Siani "Il principe abusivo", che però ha conquistato solo il 4.7% di share con 649.000 spettatori. Su Canale 5, invece, l'ultima puntata di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha tenuto incollati allo schermo ben 2.560.000 telespettatori, pari al 17.4% di share. Su Rai 2, poi, la fiction "Noi siamo leggenda" ha raccolto 846.000 fan pari al 5.1%.