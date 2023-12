È sempre mezzogiorno, la battuta-choc del cuoco: "Farla bere per stordire la preda"

19 dicembre 2023 a

a

a

Momenti di imbarazzo a È sempre mezzogiorno. Nel salotto di Rai 1 lo chef Sergio Barzetti si è lasciato andare a frasi alquanto imbarazzanti e inadeguate. È accaduto mentre con Antonella Clerici si parlava della possibilità di bere del vino mentre si cucina. Sul tavolo nella puntata di martedì 19 dicembre c’è infatti un bicchiere di prosecco, metà del quale viene utilizzato per la ricetta preparata da Barzetti. "L’altra metà - dice la conduttrice - lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier". E Amedei prosegue: "Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco".

Da qui l'uscita di Barzetti: "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda". Ma se in studio gli ospiti si lasciano andare a una risata, lo stesso non si può dire della Clerici. La padrona di casa forse si è resa conto dello scivolone, tanto dal raddrizzare il tiro: "Adesso, detto così…Non è carino".

"Lui è abusivo alla Scala!". Scurati fuori controllo: la frase che fa esplodere il caso | Video

Questo non frena il cuoco dal raccontare il primo incontro con la moglie: "Quando pasturavo (corteggiavo, ndr) Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia". Altra frase evitabile. E sui social piovono già critiche: "Che squallore", "Non è una battuta", "Che schifo".