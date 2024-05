Roland Garos, Arnaldi travolge Rblev e lo fa impazzire: il video virale

31 maggio 2024 a

Grande impresa di Matteo Arnaldi, che si qualifica per gli ottavi del Roland Garros eliminando Andrey Rublev, numero 6 del mondo e del tabellone: 7-6(6) 6-2 6-4 per il 23enne sanremese, numero 35 Atp, che eguaglia così il suo miglior risultato in uno Slam, gli ottavi raggiunti agli scorsi Us Open. "È incredibile, credo di aver giocato il miglior tennis della mia vita - commenta Arnaldi - Sono riuscito a mantenere questo livello per tre set: quando vinci i primi due pensi di poter avere un calo e invece ho continuato a giocare così. Credo di aver trovato la tattica giusta per mettere sotto pressione il mio avversario.

Non ero io il favorito e non è mai facile in certe situazioni ma poi le cose sono cambiate. Io e Cocciaretto agli ottavi? Ci spingiamo gli uni con gli altri a fare meglio". Arnaldi attende ora uno fra Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang, giustiziere quest’ultimo di Sonego. Va ricordato che nel secondo set Matteo Arnaldi strappa nuovamente il servizio ad Andrey Rublev; e il russo impazzisce di rabbia: prima la racchetta e poi i calci alla propria panchina. Arnaldi vince così il secondo set, mentre per Rublev arriva l'inevitabile warning per condotta antisportiva.